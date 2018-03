Moskau droht Westen mit Vergeltung

Anzeige

Berlin.Jetzt weist auch Deutschland vier russische Diplomaten aus und übt den Schulterschluss mit 20 weiteren Staaten. Nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien wurden in einer bislang beispiellosen Gemeinschafsaktion mehr als 100 russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter des Landes verwiesen. Nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin müssen die vier Diplomaten Deutschland binnen sieben Tagen verlassen.

Entscheidung liegt bei Putin

Es handle sich um die größte gemeinschaftliche Ausweisung russischer Diplomaten in der Geschichte, sagte die britische Premierministerin Theresa May gestern in London. Moskau verurteilte den „unfreundlichen Schritt“ scharf und kündigte eine Reaktion von Präsident Wladimir Putin auf Grundlage des „Prinzips der Gerechtigkeit“ an. Die Vorwürfe seien haltlos.

Präsident Putin wird nach Angaben seines Sprechers bald reagieren. „Natürlich werden wir dem Prinzip der Gegenseitigkeit folgen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. „Eine endgültige Entscheidung wird aber der Präsident treffen.“