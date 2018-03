Moskau versinkt im Schnee

dpatopbilder - 05.02.2018, Russland, Moskau: Der Spasskaja-Turm (l) und die Basilius-Kathedrale (r) ragen aus den Schneemassen auf dem Roten Platz. Rekordmengen an Schnee haben in Moskau zahlreiche Flugverspätungen verursacht und den Verkehr in der Millionenmetropole teilweise zum Erliegen gebracht. Aufgrund der Schneeberge mussten viele Autofahrer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. (zu dpa: «Rekord-Schneefall lähmt russische Hauptstadt» vom 05.02.2018) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa, Pavel Golovkin, AP

Moskau.Rekordmengen an Schnee haben in Moskau (Bild) zahlreiche Flugverspätungen verursacht und den Verkehr in der Millionenmetropole teils zum Erliegen gebracht. „Es ist der stärkste Schneefall seit 100 Jahren“, teilte Vizebürgermeister Peter Birjukow gestern in der russischen Hauptstadt mit. Seinen Angaben zufolge wurden mehr als 1,2 Millionen Kubikmeter Schnee von den Straßen entfernt. Auch die

...

Sie sehen 58% der insgesamt 692 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.02.2018