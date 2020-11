Moustafa versteht Kritik

Mannheim.In der Debatte um eine Austragung der Handball-Weltmeisterschaft vom 13. bis 31. Januar in Ägypten hat Hassan Moustafa als Präsident des Weltverbandes IHF Verständnis für die immer größer werdenden Bedenken in Deutschland geäußert. „Die deutsche Nationalmannschaft war in der misslichen Lage, dass Spieler nach einem internationalen Auswärtsspiel positiv auf Covid-19 getestet wurden. Es ist verständlich, dass man sich daraufhin Sorgen macht“, sagte der Ägypter dieser Redaktion und machte mit Blick auf das Turnier deutlich: „Wir können uns keine Fehler leisten, denn auch für uns steht mit der Ausrichtung des Events viel auf dem Spiel.“ mast

