Müller bei Filmfestival

Besucht das Ludwigshafener Festival: Richy Müller. © dpa

Ludwigshafen.Zu den prominenten Gästen des diesjährigen Festivals des deutschen Films zählt auch der populäre, aus Mannheim stammende Schauspieler Richy Müller („Tatort“). Das teilten die Verantwortlichen gestern auf einer Pressekonferenz mit. Insgesamt 45 Schauspielerinnen und Schauspieler, 40 Regisseure und 16 Drehbuchautoren werden demnach bei der Veranstaltung auf der Ludwigshafener Parkinsel erwartet, die morgen beginnt.

In den einzelnen Festivalreihen laufen insgesamt 70 Filme. Das 14. Festival geht am 9. September zu Ende. Am kommenden Samstag, 25. August, wird Iris Berben mit dem „Preis für Schauspielkunst“ geehrt. tog

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018