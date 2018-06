Museum mit Defizit

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen sind im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Der Gemeinderat soll heute 504 000 Euro bewilligen, um den Verlust von 2017 auszugleichen. Zugleich will er für das laufende Jahr den Etat um weitere 428 000 Euro aufstocken. Der Kulturausschuss hat dazu schon einstimmig grünes Licht gegeben. Die finanzielle Lage des Museums sei schon seit Jahren „nicht ausreichend gesichert“, heißt es in der Vorlage der Stadt dazu. Das Haus könne „aus eigener Kraft keine weiteren Einsparungen erbringen“, steht in dem Papier. 2017 kamen weitere Kosten hinzu, weil ein baufälliges Depot schneller geräumt werden musste als geplant. pwr