Museumsschiff muss zum TÜV

Mannheim.Das seit 1986 an der Kurpfalzbrücke liegende Mannheimer Museumsschiff wird am 1. Dezember geschlossen und leer geräumt. Dann kommt es auf die Werft in Speyer, wo die turnusgemäße Prüfung und Generalüberholung fällig ist – eine Art „Schiffs-TÜV“. Das dauert mindestens ein halbes Jahr. Ob das Museumsschiff, das größte Exponat des Technoseums, danach wieder an seinen derzeitigen Standort kommt, ist wegen der hohen Kosten noch unklar. Das Technoseum prüft derzeit andere Liegeplätze. Es hat sogar versucht, den 1929 gebauten Raddampfer zu verkaufen – aber das Technikmuseum Speyer lehnte ab. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.10.2018