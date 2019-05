Musik auf dem Wasser

Mannheim.Heller Sopran, die Töne von Saxofonen oder die zarten Saitenklänge einer Baglama – das ist eine Laute – vermischten sich im Mannheimer Luisenpark mit Entengeschnatter und lauten Flügelschlägen von Wasservögeln. Fünf Künstler gaben, in jeweils einem Boot der Gondoletta sitzend und über den Kutzerweiher gleitend, zwei Stunden lang ein ganz besonderes Konzert. Die ungewöhnlichen Auftritte sind Teil der „Mannheim Music Week“, die noch bis einschließlich Sonntag Livemusik von über 680 Künstlern an mehr als 34 Orten bieten, um die Bedeutung der Quadratestadt als „Unesco City of Music“ zu unterstreichen. Das Gondolettakonzert ist am Sonntag noch einmal zu erleben. Das Bild zeigt die Sopranistin Nadja Kaiserseder, die aus Johann Strauss’ Operette „Fledermaus“ vortrug. pwr (BILD:

