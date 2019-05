Musikfestival Maiway setzt Maßstäbe

Bensheim.Tausende Besucher strömten am Mittwochabend zum Musikfestival Maiway in die Bensheimer Innenstadt. 44 Bands spielten dort auf 28 Bühnen – unter anderem in der beeindruckend illuminierten Stadtkirche Sankt Georg (unser Bild), der Tiefgarage unter dem Kaufhaus Ganz und im Stadtpark. Das Zentrum verwandelte sich für mehrere Stunden in ein großes Festivalgelände mit Konzerten für fast jeden Musikgeschmack. Als Wegweiser diente wie immer der rote Strich, der die Spielstätten miteinander verband. Ein Euro pro verkauftem Eintrittsbändchen kommt auch in diesem Jahr der Deutschen Muskelstiftung zugute. dr/Bild: Malte Kirsch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.05.2019