MVV: EnBW und RheinEnergie planen Ausstieg

Mannheim. 45 Prozent der Aktien des Mannheimer Unternehmens MVV Energie könnten in absehbarer Zeit den Besitzer wechseln: Die Anteilseigner EnBW und RheinEnergie wollen in Kooperation mit der MVV ihre Beteiligungen verkaufen. Das bestätigten zwei Unternehmen am Montag auf Anfrage.

„EnBW und RheinEnergie prüfen die Möglichkeit eines gemeinsamen Verkaufs ihrer Anteile an der MVV Energie“,

...