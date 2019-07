MVV findet US-Partner

Mannheim.Der US-amerikanische Stromtankstellen-Betreiber ChargePoint will mit Hilfe des Mannheimer Versorgers MVV Energie AG sein Geschäft in Deutschland ausbauen. Dazu haben beide Unternehmen eine grundsätzliche Vereinbarung abgeschlossen, bestätigte ein MVV-Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung. ChargePoint will für seine Stromtankstellen die Vertriebskanäle der Mannheimer nutzen. Diese werden im Gegenzug die Lademöglichkeiten in ihr Dienstleistungsangebot aufnehmen.

ChargePoint ist einer der größten Anbieter der Branche. Bis zum Jahr 2025 wollen die Amerikaner rund 2,5 Millionen Ladepunkte betreiben, die Hälfte davon in Europa. mk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019