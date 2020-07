Nach Kollision in die Klinik

Hinter der Unfallstelle bildete sich ein langer Stau. © PR-Video

Ketsch.Der Fahrer eines Opels kollidierte am Mittwochvormittag auf der Autobahn A 6 in Höhe Gemarkung Ketsch aus bislang unbekannten Gründen seitlich mit einem Lkw. Danach verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und überschlug sich, worauf das Auto auf dem Dach liegen blieb. Der Mann verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Zwischen den Anschlussstellen Mannheim/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heilbronn längere Zeit blockiert. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.07.2020