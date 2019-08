Nachdenklicher Bundespräsident an der Uni Heidelberg

Heidelberg.Ausgewählte Studierende haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Nachdenken gebracht. In der Alten Aula der Universität (Bild) nahm er an einer Diskussion mit begabten jungen Menschen teil. Das Gespräch fand im Rahmen der Sommerakademie der 13 Begabtenförderungswerke unter dem Motto „Demokratie gestalten!“ statt. Steinmeier ist Schirmherr der Veranstaltung. Vor 200 jungen Menschen sprach sich der Politiker für mehr Wertschätzung der Demokratie und demokratischer Verfahren aus. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sagte er und erinnerte an die konfliktreiche Geschichte Europas und aktuelle rechtsstaatliche Mängel in Polen und Ungarn. dpa

