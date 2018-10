Nachts keine Flüge

„Christoph 53“ ist auf dem Flugplatz Neuostheim stationiert. © drf

Mannheim.In der Region fehlt ein nachts einsatzbereiter Rettungshubschrauber. Das beklagen Ärzte des Mannheimer Uniklinikums. Sowohl „Christoph 5“ in Ludwigshafen als auch der am Mannheimer Flugplatz stationierte „Christoph 53“ dürfen nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eingesetzt werden. Im Notfall muss die Klinik Hubschrauber aus Thüringen, Nürnberg, Gießen oder der Schweiz anfordern. Das Land Baden-Württemberg hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, ob außer dem einzigen 24-Stunden-Hubschrauber in Villingen-Schwenningen ein weiterer Standort ausgebaut wird. Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch fordert, dabei Mannheim zu berücksichtigen. pwr

