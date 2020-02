Nachweis von Fachwissen

Mannheim.Die Bundesregierung will mit verschiedenen Maßnahmen dem sich ausweitenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Am 1. März tritt das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, das neben der Anwerbung von hoch qualifizierten Arbeitskräften aus Nicht-EU-Ländern auch die Einstellung von Fachkräften mit einer anerkannten Berufsausbildung ermöglicht. Ausländern mit qualifizierten Abschlüssen steht künftig der komplette deutsche Arbeitsmarkt offen. Daneben hat das Bundesbildungsministerium in Kooperation mit örtlichen Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie den Industrie- und Handelskammern, darunter die IHK Rhein-Neckar, ein Projekt aufgelegt. Ziel ist es, den vielen Menschen ohne formalen Berufsabschluss die Möglichkeit zu geben, fachliches Wissen und Können nachzuweisen. sba

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020