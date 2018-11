„Nachwuchsverwöhnt“

Reinhard Grindel will Fußballtalente fördern und fordern. © Binder

Mannheim.DFB-Präsident Reinhard Grindel findet, dass talentierte Nachwuchsfußballer in den Leistungszentren der Vereine zu sehr verwöhnt werden. Den Jugendlichen solle „nicht so viel abgenommen“ werden. „Sie müssen einfach die Möglichkeit haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Wenn sich die Talente auch einmal durch schwierigere Phasen durchbeißen müssen, tut das ihrer Entwicklung gut“, sagte er im Interview. Außerdem soll in den Nachwuchszentren „mehr Wert auf die langfristige Entwicklung der Spieler“ gelegt werden.

Mit dem bisherigen Umbruch in der DFB-Elf ist Grindel zufrieden, will ihn aber noch deutlich weiter führen. „Es müssen jetzt kontinuierlich jüngere Spieler in die Mannschaft integriert werden“, sagte Grindel. jb

