Nadelöhr vor Bahnhof

Heidelberg.Die Nord-Süd-Achse in Heidelberg wird ab diesem Freitag zum Nadelöhr: Die Großbaustelle vor dem Hauptbahnhof erfordert, die Mittermaierstraße – in Höhe der Print Media Academy – auf zwei Fahrspuren zu halbieren. Die Stadt rät Autofahrern, den Bereich großräumig zu umfahren.

Bis Jahresende soll die Großbaustelle fertig sein. Bis dahin wird Autofahrern noch einiges abverlangt. In beiden Richtungen gesperrt wird zudem der Bereich der Kurfürsten-Anlage, der am Hauptbahnhof entlang Richtung Autobahn führt. Umleitungen führen Richtung Ernst-Walz-Brücke und am Neckar entlang auf die B 37 zur Autobahnauffahrt. miro

Freitag, 14.06.2019