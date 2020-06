Nächster Schritt: USA

Mit 300 Millionen Euro beteiligt sich der Bund am Tübinger Pharmaunternehmen Curevac. Das ist ein starkes Stück, und es ist zukunftsweisend. Klar ist, was sie damit bezwecken will: das deutsche Know-how in Deutschland halten. Auch der Millionen-Kredit, den die Europäische Union dem Mainzer Konkurrenten Biontech zugesteht, ist mit diesem Ziel behaftet.

Corona hat ein großes Defizit der Deutschen und der Europäer aufgezeigt: Wir wollen weltweit führender Wissenschaftsstandort sein, schaffen es aber nicht, die Wissenschaftsindustrie hier zu halten. Deshalb sind wir teilweise viel zu abhängig von anderen Nationen. Die globalisierten Märkte sind per se nicht schlecht zu reden. Im Gegenteil. Aber: Als Corona in China wütete und die Industrie dort teilweise stillstand, gingen uns hier die Medikamente aus. Unabhängigkeit muss es auch in der Globalisierung geben.

Und dann kam auch noch die Nachricht, US-Präsident Donald Trump habe Curevac abwerben wollen. Es machte sich sofort Panik in Berlin breit. Der Bund musste also reagieren.

Mit dem Hauptinvestor Dietmar Hopp hat Curevac einen Partner, der zeigt, wie man global mitmischen und trotzdem regional agieren kann. Das hat Hopp mit SAP bewiesen. Curevac bleibt also in Tübingen und hat den Bund mit an Bord. Das heißt aber nicht, dass die Vereinigten Staaten tabu sind.

Auch wenn sich das Unternehmen dazu in Schweigen hüllt: Der nächste logische Schritt ist ein Start an der US-amerikanischen Börse. Curevac ist bereits ein Aktienunternehmen. An der Deutschen Börse ist die Gesellschaft nicht notiert. Das wird auch so schnell nicht passieren. Für junge, aufstrebende Biotech-Unternehmen sind die US-Märkte attraktiver: Die Aufmerksamkeit internationaler Investoren steigt, die Gesellschaften gelangen leichter an frisches Kapital.

Letztes Jahr hat Biontech einen Nasdaq-Start hingelegt. Wie Curevac forschen auch die Mainzer an einem Impfstoff gegen das Coronavirus und sind mitten in ihren klinischen Studien. Curevac wartet noch auf die Zulassung vom Paul-Ehrlich-Institut. Warum dieser zeitliche Verzug? Biontech hat mehr Kapital, mehr Personal – und damit viel mehr Möglichkeiten. Das gilt im Übrigen auch für den US-amerikanischen Konkurrenten Moderna: ebenfalls bei Nasdaq gelistet, ebenfalls schon in den klinischen Studien. Curevac muss nachziehen, um auch künftig am Ball zu bleiben. Die Beteiligung des Bundes könnte den nötigen Schub dafür geben.

