Närrische Bergstraße

Bergstraße.Noch eine Woche ist es hin bis zum Höhepunkt der Bergsträßer Straßenfastnacht mit den Umzügen in Heppenheim und Lorsch. In den Sälen hingegen kocht schon längst die Stimmung. So kam es im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach zur Premiere der „Spaßnacht“. In Zwingenberg rockte der Karnevalverein gut vier Stunden lang die Melibokushalle. In der Mehrzweckhalle Heppenheim-Erbach veranstaltet der örtliche Sportverein die mittlerweile größte Saalfastnacht-Veranstaltung im Kreis. In der Nibelungenhalle Lorsch standen bei den Bürger-Funken die 80er Jahre im Zentrum, während der Mephisto seinen Abschied verkündete. Und bei den Landfrauen in Gadernheim präsentierten sich drei Schlümpfe und viele Närrinnen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020