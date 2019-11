Närrische Bergstraße: Die fünfte Jahreszeit ist eröffnet

Bensheim/Heppenheim.In Bensheim haben seit Samstag die Narren das Sagen – zumindest in der Theorie. Bürgermeister Rolf Richter musste wie jedes Jahr zum Kampagnenstart den Stadtschlüssel an die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) übergeben. Die Zeremonie in der Fußgängerzone wurde begleitet von Grußworten befreundeter Abordnungen und der ein oder anderen verbalen Spitze. Richter hatte aber nicht nur den Schlüssel im Gepäck, sondern auch eine Torte mit dem diesjährigen Motto der BKG-Elferratssitzungen als Motiv. In Heppenheim fand am Samstag die erste Fastnachtsparty zum Kampagnenstart statt – eine Idee des neuen Zugmarschalls Norbert Weiser und eine gelungene Premiere. dr/rk/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.11.2019