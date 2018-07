Nagelsmann gibt Gas

Anzeige

Zuzenhausen.Julian Nagelsmann will in seiner letzten Saison als Trainer der TSG Hoffenheim auf internationaler Bühne für Furore sorgen. „Minimalziel ist, die Gruppenphase der Champions League zu überstehen“, erklärte der 30-Jährige beim Trainingsauftakt in Zuzenhausen. Auf die frühzeitige Bekanntgabe seines Wechsels nach Leipzig zur Saison 2019/2020 ging Nagelsmann nur kurz ein. „Es geht um meine innere Ruhe und die, die ich mit der Mannschaft habe“, erläuterte der gut gelaunte TSG-Coach.

Die Neuzugänge Leonardo Bittencourt, Ishak Belfodil, Vincenzo Grifo und Joshua Brenet trainierten gestern mit. Die WM-Fahrer Steven Zuber und Andrej Kramaric stoßen Ende Juli im Trainingslager in Österreich zur Mannschaft.