Nagelsmann will mehr

Leipzig.Trainer Julian Nagelsmann (Bild) erwartet von RB Leipzig trotz Platz zwei in der Fußball-Bundesliga eine Steigerung. „Wir machen es insgesamt gut, sind aber in vielen Bereichen noch nicht am Ende der Entwicklung“, erklärte der RB-Coach im Interview mit dieser Zeitung. „Es gibt einige Spieler, die noch nicht am Limit sind.“ Vor dem Duell mit seinem Ex-Club TSG Hoffenheim am Samstag in Leipzig sagte Nagelsmann zu seinem Nachfolger Alfred Schreuder: „Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich. Aber vielleicht wäre ich ab und an gerne ein bisschen mehr ein ,Hardliner’, das ist er nämlich. Ich glaube, er spricht mit seinen Spielern härter als ich.“ jb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019