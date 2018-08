Nahverkehr wird preiswerter

Anzeige

Berlin/Mannheim.Fünf Modellstädte in Deutschland bekommen vom Bund finanzielle Unterstützung im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase. Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg sowie Bonn und Essen in Nordrhein-Westfalen sollen nun mit ihren Vorhaben für einen attraktiveren Nahverkehr möglichst schnell starten, damit mehr Autofahrer auf Busse und Bahnen umsteigen.

Bis zum Jahr 2020 stellt der Bund insgesamt bis zu 130 Millionen Euro Förderung zur Verfügung, wie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) gestern in Berlin mitteilten. Davon bekommt Mannheim rund 28,4 Millionen Euro.

Umweltverbände fordern mehr

In den fünf Modellstädten leben zusammen rund 1,3 Millionen Menschen und Zehntausende weitere im jeweiligen Umland. Schlagen die Projekte ein, könnten sie dann auch Vorbild für andere Kommunen sein. Mannheim setzt nach Worten des Ersten Bürgermeisters Christian Specht auf eine Handy-App, mit der man einfach einsteigen kann, ohne sich um „Preiswaben“ kümmern zu müssen. Berechnet werde nur die günstigere Entfernung nach Luftlinie. Specht zufolge „soll auch Ludwigshafen von ÖPNV-Tarifmaßnahmen in der gemeinsamen Großwabe profitieren“. Buslinien zu großen Firmen sollen weniger Umwege fahren. Ein wichtiges Element ist auch ein neuer Umschlagplatz, wo Güter von Diesel-Lkw auf Elektrotransporter umgeladen werden.