Mannheim.Xavier Naidoo (Bild) steht seit 25 Jahren auf der Bühne – dieses Jubiläum feiert er mit einer Tournee. Dabei wird Naidoo am 11. Dezember 2019 auch in der Mannheimer SAP Arena auftreten. Das Programm soll einen Querschnitt durch alle Erfolgstitel bieten. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag um 10 Uhr. gespi (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018