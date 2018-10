Naidoo wird DSDS-Juror

Xavier Naidoo freut sich auf die Arbeit mit Dieter Bohlen. © dpa

Mannheim.Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo soll 2019 an der Seite von „Pop-Titan“ Dieter Bohlen Jurymitglied bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) werden. Diese Mitteilung des Kölner Privatsenders bestätigte der 47-Jährige gestern per Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite: „Ich darf es endlich vermelden: Ich bin auch bei DSDS dabei! Und darf mir an der Seite von Dieter wunderbare, hoffnungsvolle Stimmen anhören und mir überlegen, ob ich mit denen vielleicht mal etwas singen will.“ Naidoo verwies auf die letzten drei Bewerbungsrunden für die Anfang Januar startende 16. Staffel, die am 18. Oktober in Königswinter, am 24. in Lochau bei Bregenz und am 4. November in Hamburg laufen. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018