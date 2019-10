Nasse Lese für die „Botschafter“

Vom Fach: die frühere Bergsträßer Weinkönigin Caroline Guthier. © Funck

Bergstraße.Das Wetter hätte besser sein können – nichtsdestotrotz haben einige „Botschafter der Bergstraße“ zusammen mit Landrat Christian Engelhardt am Freitag an der traditionellen „Promi“-Weinlese in der Lage Heppenheimer Steinkopf teilgenommen. Mit dabei waren Gold-Kanutin Nicole Reinhardt, die Deutsche Weinprinzessin 2015/16 Caroline Guthier, Unternehmer Holger Zinke und die Original Blütenweg-Jazzer.

Feinherbe Cuvée

Weinexperte Reinhardt Antes leitete die „Botschafter“ in dem Stück Wingert der Winzerfamilie Rau an, für das Engelhardts Vorgänger Matthias Wilkes 2007 die Patenschaft übernommen hatte. Aus den Trauben wird nun eine feinherbe Cuvée – ein Rotling, der bei der Winzergenossenschaft gekeltert wird. Versehen mit einem signierten Etikett der Bergsträßer „Botschafter“ sollen im Frühjahr 500 Flaschen in den Verkauf kommen. red

