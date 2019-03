Nationalspieler bekommt „Heimspiel“ in Bensheim

Bergstraße.Am 25. April (Donnerstag) findet in der Bensheimer Weststadthalle erstmals ein Badminton-Länderspiel statt; die deutsche Auswahl trifft in einem Test auf das aufstrebende Team aus Estland. Das Aufgebot der Gastgeber wird in der nächsten Woche bekanntgegeben, ein Spieler ist aber „gesetzt“: Kai Schäfer. Als der 25-jährige gebürtige Darmstädter erfuhr, dass Bensheim den Zuschlag für das Match hat, wünschte er sich ein „Heimspiel“ – und solche Wünsche werden in der Regel erfüllt. Auch in der Hoffnung, dass der Quasi-Lokalmatador noch mehr Zuschauer als die angepeilten 1000 anlockt. Am Mittwoch war der Star schon einmal zu einem Showtraining in Bensheim. kr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019