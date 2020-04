Natur eine Chance geben

Hockenheim.In der Diskussion um die Sperrung eines Wirtschaftswegs am neu gestalteten Kraichbach beim Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) hat sich ein Anwohner zu Wort gemeldet. Er verteidigt die Blockade der für die Öffentlichkeit nicht offiziell freigegebenen Strecke mit dem Schutz der mehrfach vergeblich eingesäten Grasbegrünung in diesem Bereich.

Eine vom Regierungspräsidium beauftragte Firma habe am Freitag zum dritten Mal Gras aussähen müssen, weil die permanente Begehung ein Anwachsen nicht ermögliche. Das koste jedes Mal das Geld der Steuerzahler, zumal das Renaturierungsvorhaben ohnehin wesentlich teurer geworden sei als ursprünglich veranschlagt.

Außerdem seien die Uferböschungen teilweise niedergewalzt, weil auch auf dieser Seite Menschen direkt an den Bach hinabgehen. Derzeit könne von einem Ökologieprojekt nicht die Rede sein, da der Mensch keine Rücksicht auf die Natur nehme. Auf diese Weise könnten sich keine Insekten oder Amphibien ansiedeln, die am alten Gewässer zu finden gewesen seien. Für die Freizeitnutzung müsse das Ufer am Stöcketweg ausreichen. müm

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020