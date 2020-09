Neigel kämpft gegen Tesla

Kämpft derzeit vor Ort gegen den Bau der Tesla-Gigafactory: Julia Neigel. © dpa

Erkner/Mannheim.Die Ludwigshafener Rocksängerin Julia Neigel (54, „Schatten an der Wand“) kämpft zusammen mit einer Bürgerinitiative gegen den Bau der Riesenfabrik des E-Automobilherstellers Tesla in Erkner südöstlich von Berlin. „Es ist der denkbar falsche Ort, inmitten eines Biotopverbundes, der EU-geschützt ist“, sagte sie am Dienstag im Gespräch mit dieser Redaktion. Tesla baut dort derzeit auf Grundlage vorläufiger Teilgenehmigungen eine Fabrik. Von Sommer 2021 an sollen dort zunächst bis zu 500 000 Elektroautos pro Jahr hergestellt werden. Das Genehmigungsverfahren für das Werk ist noch nicht beendet.

Neigel führt schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen an. Es gebe EU-Richtlinien, „die möglicherweise gebrochen wurden, es könnte zu einer Klage der EU kommen. Es gibt höchstwahrscheinlich Verfahrensbrüche.“ Laut Neigel wird immer klarer, „dass sich von den Behörden keiner gekümmert hat und es politisch motiviert scheint.“ dms

