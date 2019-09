Nele Neuhaus liest für Pferdefans

Nele Neuhaus bei ihrer Lesung am Samstag in Bensheim. © Neu

Bensheim.Erfolgsautorin Nele Neuhaus ist nicht nur hartgesottenen Krimifans ein Begriff. Auch junge Pferdefreundinnen können mit dem Namen der 52-Jährigen etwas anfangen – schließlich hat sie mehrere Kinder- und Jugendbücher auf den Markt gebracht.

Am Samstag las Neuhaus im Reitsportzentrum von Ulrike Mohr an der Erlache aus ihrem neuen Werk vor – und Hunderte Fans und Eltern kamen. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem Mädchenhaus in Frankfurt zugute, für das sich die Autorin engagiert. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.09.2019