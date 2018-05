Anzeige

Darmstadt.Vier Tage, 110 Bands – und das alles unter freiem Himmel und bei kostenlosem Eintritt: Das Schlossgrabenfest in Darmstadt wird in der kommenden Woche zum 20. Mal ausgetragen und erneut wahre Menschenmassen in Bewegung setzen. Erwartet werden an den vier Veranstaltungstagen von Donnerstag (31.) bis Sonntag (3.) über 400 000 Besucher. Zu den Top-Acts gehört in diesem Jahr Nena: Sie tritt am Freitag (1.) ab 21.30 Uhr auf. hol