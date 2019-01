Neubau ab März

Mannheim.Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (REM) bekommen bis Ende 2020 einen Erweiterungsbau, das „Peter und Traudl Engelhorn-Haus“. Im März sollten die Arbeiten beginnen, kündigte Generaldirektor Alfried Wieczorek an. Dabei wird ein Wohnhaus in C 4, 8-13, mit einem bisherigen Museumsgebäude verbunden und im Hinterhof ein Neubau geschaffen. Geplant sind neben Ausstellungsflächen auch ein zentraler Museumsshop sowie ein Café mit Außenbewirtschaftung auf dem Toulonplatz. Das Zehn-Millionen-Euro-Projekt wird dank einer Spende von Traudl Engelhorn allein über die Brombeeren-Stiftung finanziert. pwr

