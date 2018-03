Neubau für Artzpraxen

Anzeige

Bensheim.Zehn Millionen Euro investiert die Bensheimer Dietz AG am Berliner Ring. Auf dem früheren Gelände der Metallwerke Starkenburg in Auerbach entsteht in den nächsten Monaten ein Ärzte- und Gesundheitszenttrum.

Baubeginn ist Anfang des zweiten Quartals, die ersten Mieter sollen im Frühsommer 2019 einziehen. 50 Prozent der Flächen sind bereits vermietet – unter anderem an Ärzte verschiedener Fachrichtungen, eine Apotheke, ein Sanitätshaus und eine Bäckerei.

Das geplante Gebäude verfügt über zwei Vollgeschosse mit Staffelgeschoss und Gründach. Der Haupteingang zu den Praxen befindet sich in einem voll verglasten Atrium, das die beiden Baukörper miteinander verbindet. dr