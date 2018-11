Neubau für das Wildparkstadion beschlossen

Karlsruhe.Der Neubau des Wildparkstadions kann beginnen. Am vergangenen Dienstag unterzeichneten die Stadt und der Karlsruher SC vor dem Notar die dazu notwendigen Vereinbarungen. Diese schaffen auch die Voraussetzungen dafür, dass der Verein ein Parkdeck bauen kann, teilten die Stadt und der Fußballverein gemeinsam mit. Rund 120 Millionen Euro soll das Projekt kosten.

Nach langen Verhandlungen bis in die Nachtstunden hinein, gelang es beiden Partnern, eine Lösung zu finden, die sowohl dem Beschluss des Gemeinderats vom 23. Oktober als auch dem der Mitgliederversammlung des KSC vom 22. Oktober Rechnung trägt. In einem Nachtrag zu den bestehenden Vereinbarungen sind bereits die Inhalte des zukünftigen Erbbaurechts festgelegt, mit dem die Stadt dann dem KSC das notwendige Grundstück für das Parkdeck zur Verfügung stellt. Damit hat der Verein die Möglichkeit, die Finanzierung zu klären und das Parkdeck zu errichten.

Gute Lösung für beide Seiten

„Jetzt haben Stadt und KSC die notwendige Sicherheit“, freute sich Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup nach der Unterzeichnung über die gemeinsam gefundene Linie und dankte gleichzeitig „allen Beteiligten für diesen Kraftakt“. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther betonte: „Es freut mich sehr, dass wir nun endlich eine Einigung erzielt haben. Ich denke, wir haben gemeinsam eine für beide Seiten gute Lösung gefunden und können nun voller Vorfreude ans Werk gehen.“ Die Lösung schafft darüber hinaus die Voraussetzungen dafür, „dass wir auch den vorgesehenen Zeitplan einhalten können“, hat OB Mentrup den Blick bereits auf die kommende Woche gerichtet. „Ab dem 3. November, fast auf den Tag genau 25 Jahre nach ‚Valencia‘, beginnt für den KSC eine neue Zeitrechnung“, freut sich Ingo Wellenreuther.

Abschiedsspiel am Samstag

Am angesprochenen Samstag findet im Wildparkstadion das Abschiedsspiel gegen die Würzburger Kickers unter dem Motto „Danke, Wildparkstadion! 1955 – 2018“ statt, ehe dann am Montag, 5. November, die ersten Bagger zum Abriss der Wälle im bestehenden Stadion anrollen. Diese sogenannte Vorabmaßnahme ist gleichzeitig der Startschuss für den Neubau. Wie der am Ende aussehen soll, wird am 22. November bei einer Bürgerversammlung im Südwerk der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Wildparkstadion wurde am 17. Juli 1955 eröffnet. Die erste Veranstaltung war ein internationales Leichtahtletikfest. Am 7. August wurde das Stadion vom damaligen Oberbürgermeister Günther Klotz an den Karlsruher SC übergeben. Es verfügt derzeit über 28 762 Sitz- und Stehplätze. Bei Konzerten bietet es bis zu 40 000 Menschen Platz. Der Hauptnutzer ist der Drittligist Karlsruher SC, der seine Heimspiele im Wildparkstadion austrägt. Im Zuge einer Spielfeldverlegung wurde die Leichtathletikanlage teilweise entfernt – das Leichtathletikstadion wird nicht mehr genutzt. zg/vas

