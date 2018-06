Anzeige

Bergstraße.Am Abfallwirtschaftszentrum des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) in Heppenheim wurde jetzt eine zweite Zufahrt freigegeben. So soll sich die Wartezeit an der Einfahrt besonders bei starkem Andrang deutlich verkürzen. Möglich wurde die Erweiterung im Einfahrtsbereich durch den unvermeidlichen Neubau eines Verwaltungsgebäudes, der den alten Trakt ersetzt und etwas weiter westlich errichtet wurde. red