Neubau: Sparkasse Bensheim zieht die Reißleine

Bensheim.Die bisherigen Neubau-Planungen der Sparkasse Bensheim an der Bahnhofstraße sind vom Tisch. Das teilte Vorstand Eric Tjarks am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung mit. Als Grund nannte er eine extrem gestiegene Baukostenprognose. Ursprünglich war man von 25 Millionen Euro ausgegangen – mittlerweile liege man „bei 42 Millionen plus X“. Zurückzuführen sei das unter anderem auf deutlich höhere Ausgaben für Brandschutz und Investitionen in die Statik des bestehenden Kundenberatungszentrums. In den nächsten neun Monaten will der Vorstand nun einen Alternativplan erarbeiten und umsetzen. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.08.2019