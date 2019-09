Neue Bewegung

Wale, in deren Mägen sich kiloweise Plastik befindet, Wasservögel, die sich in Abfall verfangen, und Müllstrudel so groß wie Länder: Wir alle kennen die Bilder aus den Weltmeeren. Doch nach einem kurzen Schreck wenden sich die meisten von uns schnell wieder anderen Themen zu. Was sollen wir schon machen angesichts der Entfernung und der Größe des Problems? Doch Tausende Menschen – einige auch in der Region – haben das am Samstag anders gesehen. Beim „RhineCleanUp“ (Rhein aufräumen) haben sie rund 170 Tonnen Müll weggeräumt – und damit noch viel mehr erreicht.

Mit ihrer Aktion zeigen sie, dass eben doch zählt, was der Einzelne unternimmt. Dass es lohnt, sich für die Umwelt einzusetzen. Und dass daraus – ähnlich wie bei Greta Thunbergs Schulstreik – eine bedeutende Bewegung entstehen kann. In der Tat hat sich das Müll-Sammeln zu einem Trend entwickelt. Unter dem digitalen Schlagwort „TrashTagChallenge“ zeigen Menschen aus aller Welt in sozialen Netzwerken Vorher-Nachher-Bilder von Stränden, Wäldern, aber auch Straßen und Plätzen. Dazu kommen zahlreiche Aktionstage und Aufrufe zum Aufräumen.

Unter den Müllsammlern finden sich dabei erstaunlich viele junge Menschen. Also gerade diejenigen, denen mitunter vorgeworfen wird, sie setzten sich nur dann für die Natur ein, wenn sie damit eine Ausrede fürs Schuleschwänzen – Stichwort „Fridays for future“ – hätten.

Ihr Einsatz jedenfalls bewirkt bereits einiges. Umfragen zeigen, dass das Bewusstsein für das Problem Plastikmüll steigt. Auch der Druck auf die Verantwortlichen wächst. Sogar Politiker und Firmen sammeln plötzlich öffentlichkeitswirksam Abfall.

Doch eines ist klar: Beim Beseitigen allein darf es nicht bleiben. Gerade erst hat eine Untersuchung von 2500 Kindern gezeigt, dass fast alle von ihnen Plastikrückstände im Körper hatten. Müll verschmutzt also nicht nur Flüsse und Meere, sondern uns alle. Das Ziel muss daher lauten: Abfall vermeiden! Und das kann jeder von uns.

