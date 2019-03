Neue Cafés und Lokale

Das Café in der Sparkasse soll den Paradeplatz aufwerten. © Tröster

Mannheim.Die Gastronomieszene in der Mannheimer Innenstadt verändert sich rasant. Allein auf den Planken stehen drei große Neueröffnungen bevor. Während es sich bei den Betreibern des „Café Planken“ und des Restaurant-Pavillons „Mémoires d’Indochine“ um regionale Gastronomen handelt, kommt der dritte Neuling aus den Vereinigten Staaten: Die US-Burgerkette „Five Guys“ eröffnet eine ihrer ersten deutschen Filialen in Mannheim. Das Unternehmen genießt bei Burger-Kennern Kultstatus.

Der Paradeplatz soll mit einem Café in den Räumen der Sparkasse Rhein Neckar Nord aufgewertet werden. Betreiben wird es Ronnie Boland, der außerdem in den nächsten Wochen mit einem Bierspezialitäten-Lokal unweit seines bestehenden Cafés an den Start gehen will. cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019