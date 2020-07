Neue Chance für Dampfer

Mannheim.Das Mannheimer Technoseum will sein größtes Exponat, den Raddampfer „Mainz“, einer Bürgerinitiative anbieten. Der Stiftungsrat der vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim getragenen Einrichtung habe beschlossen, „das Museumsschiff in gute Hände abzugeben“, so das Technoseum. Das Museumsschiff wurde 2018 geschlossen, da die Betriebsgenehmigung ausgelaufen ist und eine Sanierung ansteht. Seither gibt es eine Diskussion über die Zukunft des Raddampfers, der seit 1986 am Neckarufer liegt und die Geschichte der Schifffahrt und des Neckars zeigte. Parallel soll aber auch mit der Stadt Düsseldorf verhandelt werden, die ihn – geschenkt – übernehmen würde. Die Entscheidung fällt der Stiftungsrat im Herbst. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020