Neue Corona-Fälle an gleich fünf Schulen in Bensheim

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind gestern 22 neue Corona-Infektionen bekanntgeworden. Davon betroffen sind gleich fünf Schulen in Bensheim: die Geschwister-Scholl-Schule, das Goethe-Gymnasium, die Heinrich-Metzendorf-Schule, die Karl-Kübel-Schule und die Schillerschule sowie ein Kindergarten in Lorsch.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3337 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (6), Heppenheim (3) und Lorsch (4). Eine 76-jährige Person aus Wald-Michelbach sowie eine 77-jährige Person aus Lampertheim sind gestorben. Bisher sind im Kreis 45 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 73 Patienten behandelt, darunter 71 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 326 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 120,52 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht.

Merkel will strengere Regeln

683 Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 96 637 (Stand: 0 Uhr). 1478 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 18 mehr als am Vortag.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen Entscheidungen über weitergehende Maßnahmen noch vor Weihnachten für nötig. Gegenwärtig werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten, sagte Merkel nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Video-Konferenz der Unionsfraktion.

Mit den Ministerpräsidenten werde man in den nächsten Tagen weiter beraten, kündigte Merkel demnach an. Akzeptanz würden die Maßnahmen immer dann finden, wenn Bund und Länder gemeinsam entscheiden würden. Merkel lobte die Entscheidungen in Bayern als Schritte in die richtige Richtung. Dort hat das Kabinett beschlossen, die zu den Feiertagen geplanten Lockerungen der Kontaktsperre über den Jahreswechsel nicht mehr aufrecht zu erhalten. Auch andere Bundesländern wollen von Erleichterungen abrücken.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat eine Reihenfolge für Massenimpfungen vorgeschlagen. Gut acht Millionen Menschen sollen zuerst geimpft werden: Menschen über 80 Jahre, Pflegekräfte sowie Beschäftigte in Notaufnahmen und Covid-19-Stationen. Das geht aus einem Empfehlungsentwurf hervor. Ziel sei es, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, Personen mit einem erhöhten arbeitsbedingten Infektionsrisiko zu schützen sowie das Einschleppen des Erregers in gefährdete Gruppen zu verhindern. dpa/tm

