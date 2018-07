Neue Gentechnik nur mit Kennzeichnung

Anzeige

Luxemburg.Gentechnisch veränderte Lebensmittel müssen in Europa auch zukünftig gekennzeichnet werden. Das hat der Europäische Gerichtshof gestern in einer Grundsatzentscheidung deutlich gemacht. Neuere Methoden der sogenannten gezielten Mutagenese fielen unter die geltenden EU-Regeln, erklärte das oberste EU-Gericht in Luxemburg.

Damit gelten für Lebensmittel, die derart verändert wurden, spezielle Kennzeichnungspflichten. Außerdem müssen beispielsweise Pflanzen, die mit den neuen Verfahren erzeugt wurden, vor der Zulassung auf ihre Sicherheit geprüft werden.

Vor dem Gerichtshof ging es um die Frage, ob neue gentechnische Methoden wie bestimmte Anwendungen der Gen-Schere Crispr unter die strengen Auflagen des europäischen Gentechnikrechts fallen. Dabei werden gezielte Änderungen im Erbgut erreicht, ohne dass fremde DNA eingefügt wird – was bisher als Kriterium für eine Kennzeichnung galt.