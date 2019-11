Neue Läden in Innenstadt

Mannheim.Im Einzelhandel und in der Gastronomie in der Mannheimer Innenstadt gibt es in diesen Tagen viele Veränderungen. Mehrere Restaurants gehen an den Start, darunter Huqqabaz im Karree Mannheim in K 1, das dort am Freitag sein erstes Restaurant in Europa eröffnen wird. Auch die Burgerkette Hans im Glück ist ab diesem Donnerstag in Mannheim, in der Glücksteinallee auf dem Lindenhof. Bei der Burgerkette Five Guys verschiebt sich indes die Eröffnung ins nächste Jahr.

Im Einzelhandel haben Geschäfte wie Optik am Markt oder Roland Schuhe den Besitzer gewechselt. Der Taschenladen ist in die Freßgasse gezogen, der Elektronikhändler Hirsch + Ille hat seine Geschäftsräume umgestaltet. Veränderungen stehen auch bei der MVV an: Das Kundenzentrum zieht um ins Hochhaus am Luisenring. cs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019