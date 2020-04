Neue Leitstelle nimmt Betrieb auf

Mannheim.Alle Notrufe bei der Nummer „112“ werden in Mannheim jetzt zentral angenommen und sofort bearbeitet. Dazu hat in der Nacht zum 1. April die neue Integrierte Leitstelle Mannheim in der Hauptfeuerwache ihren Betrieb aufgenommen. Bisher musste die Feuerwehr bei einem medizinischen Notfall das Gespräch per Knopfdruck nach Ladenburg durchstellen – zur Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar. Sie steuerte den Einsatz von Notarzt und Rettungswagen in Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und Mannheim. Nach jahrelangem Streit erfolgte nun die Trennung: Ladenburg bleibt für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig, in Mannheim werden sowohl Feuerwehr- als auch Rettungseinsätze unter einem Dach koordiniert. pwr

