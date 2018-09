Neue Mumien-Ausstellung beginnt am Sonntag

Mannheim.Ab Sonntag präsentieren die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen die Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“. Sie knüpft an die erste Mumien-Ausstellung in Mannheim von 2007 an, die danach in ganz Europa sowie in den USA auf Tournee war und die drei Millionen Menschen gesehen haben. Nun erwartet die Besucher nicht nur eine Begegnung mit 50 Mumienfunden aus aller Welt – von den Dinosauriern bis zur Gegenwart. Ein besonderer Schwerpunkt der Präsentation liegt auch auf dem Thema Mumienforschung, bei der Wilfried Rosendahl (im Bild mit zwei Mumien aus Ägypten) federführend ist. pwr (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.09.2018