Neue Normalität

Die aktuelle Hitzewelle fügt sich nahtlos in die Beobachtungen der Wissenschaft. Was früher als extrem heißer Sommer galt, ist inzwischen Normalzustand. Man kann daher gar nicht häufig genug betonen: Es war noch nie so wichtig wie heute, den Menschen gemachten C02-Ausstoß massiv zu senken. Doch ein weiterer Aspekt kommt inzwischen hinzu: Der Klimawandel ist längst da, auch in Deutschland, und wir müssen uns viel besser als bisher an ihn anpassen.

In einigen Bereichen geschieht das bereits – wenn auch langsam: Die Landwirtschaft experimentiert mit südlichen Obst- und Gemüsesorten sowie Tröpfchenbewässerung, die Forstwissenschaft sucht nach Lösungen, um den schwer angeschlagenen Wald in ein neues Klimazeitalter zu führen. Und auch der Verkehrssektor arbeitet akribisch an Lösungen, denn die Veränderung lähmt immer häufiger die Transportwege – etwa wenn aufgrund von Niedrigwasser die Binnenschifffahrt stillsteht, wegen Hitze der Asphalt auf der Autobahn aufplatzt oder die einst auf 30 Grad ausgerichteten Klimaanlagen der ICEs ihren Dienst versagen.

Ernste Gesundheitsgefahr

Besonders dramatisch aber sind die Folgen für die Gesundheit der Menschen. Hitze setzt allen zu. Für Ältere und Personen mit Herz-Kreislaufbeschwerden kann sie gar zur ernsten Gefahr werden. Viele Seniorenwohnheime sind noch nicht darauf eingerichtet, die Temperaturen steigen im Sommer bedenklich in die Höhe. Auch in Firmen oder – Corona-bedingt – im Homeoffice geraten viele Mitarbeiter an ihre körperlichen Grenzen. Schülerinnen sitzen – in einigen Bundesländern mit Mund-Nasen-Schutz – in stickigen Klassenzimmern und sollen sich dabei auch noch konzentrieren. Ganz zu schweigen von der Belastung für all diejenigen, die bei hohem UV-Index draußen tätig sind. Besonders stark trifft die Erwärmung Bewohner von Städten wie Mannheim. Durch dichte Bebauung und schlechte Belüftung sinkt die Temperatur dort nachts weniger stark ab als auf dem Land. In der Hitzewelle gibt es keine Erholung.

Es ist völlig alternativlos: Ein Weiter-so kann es daher nicht geben. Wir müssen dringend nachdenken über Arbeitszeiten, die an das Klima angepasst sind, über Städtebau, Architektur, energiearme Kühlungssysteme, Schutzräume bei Hitze . . . Denn so viel steht fest: Das Klima ist ein träges System. Die Veränderung lässt sich nicht so schnell stoppen. Wir können sie nur noch verlangsamen – und uns so gut wie möglich mit den Folgen arrangieren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020