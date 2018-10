Neue Pläne für das Grün + Bilfinger-Hochhaus

Mannheim.Büros, Wohnungen, eine Gaststätte mit Außenbewirtschaftung, eventuell ein verkehrsberuhigter Bereich zum Carl-Reiss-Platz hin – so soll sich in absehbarer Zukunft das Areal um das Grün+Bilfinger-Hochhaus, die ehemalige Zentrale des Industrieservice-Konzerns Bilfinger, präsentieren. Dies bestätigte der Eigentümer des Gebäudes, das Hamburger Immobilienunternehmen Alstria.

Die Pläne dafür erarbeitet das Stuttgarter Architekturbüro Blocher. „Wir wollen das Bürohochhaus komplett wiederbeleben“, erläuterte Alstria-Sprecher Ralf Dibbern. Demnach werde das 1958 von Josef Bischof (Frankfurt) und Wilhelm Schmucker (Mannheim) für die damalige Baufirma Grün+Bilfinger errichtete 14-stöckige Hochhaus Bürogebäude bleiben. Dibbern: „Künftige Mieter sollen modernste Arbeitsbedingungen haben.“ Nach seinen Angaben werde derzeit in Abstimmung mit den Mannheimer Baubehörden geprüft, die beiden kleineren, später hinzugekommenen Gebäude des Grün+Bilfinger-Ensembles zu Wohnhäusern umzubauen.

„Das können wir uns dort gut vorstellen“, sagte Klaus Elliger, Leiter des Rathaus-Fachbereichs Städtebau. Mit dem Baubeginn sei laut Dibbern im Frühjahr 2019 zu rechnen. Das Projekt am Carl-Reiss-Platz ist eine von vielen Veränderungen, die zeigen: Im Stadtbezirk Oststadt-Schwetzingerstadt mit rund 24 000 Einwohnern ist viel in Bewegung. Im neuen Kepler-Quartier am Hauptbahnhof zum Beispiel sind bereits seit Monaten sämtliche Büroflächen vermarktet und die ersten Mieter eingezogen.

Umbau in der Tattersallstraße

Im kommenden Frühjahr sollen dort dann auch 168 Wohnungen, ein Appartementhaus sowie ein Hotel bezugsfertig sein. Klaus Elliger sieht aber auch die Konflikte, die sich daraus ergeben – etwa beim Verkehr: „Wir wollen in der Augustaanlage Fahrradwege anlegen“, nannte er als Vorschlag. Die Straße sei breit genug, um zwei jeweils 1,85 Meter breite Radstreifen als Angebot an schnell fahrende Velo-Pendler „unterzubringen“. Gleichzeitig will die Stadt aus Lärmschutzgründen Tempo 30 anordnen und die parallele Richard-Wagner-Straße als Schulweg und örtliche Erschließung zur Fahrradstraße umbauen.

Bereits beschlossene Sache ist der Umbau der Tattersallstraße im nächsten Jahr. Hier fahren mehr Räder als Autos – für die Planer Grund genug, dem Radverkehr Vorrang zu verschaffen.

