Neue Regeln am Strandbad

Mannheim.Grillfreunde, Hundebesitzer und Fahrradfahrer müssen sich auf teils strengere Vorschriften am Mannheimer Strandbad einstellen. Der Gemeinderat will eine neue Benutzungsordnung für das Naherholungsgebiet verabschieden. Ab 2020 sollen mobile, mitgebrachte Grills verboten werden. Im Gegenzug will die Stadt vorerst zwölf feste Feuerstellen (im Bild ein bestehender Grillplatz) errichten, auf denen Speisen zubereitet werden dürfen. Allerdings darf man sich dann zum Verzehr nicht mehr dort aufhalten. Vom generellen Hundeverbot soll es Ausnahmen geben, für Radfahrer sind zusätzliche Stellplätze geplant. lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019