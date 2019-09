Neue Sportwartin ist zuversichtlich

Lorsch.Die langjährige Sportwartin Ute Hintze hat ihr Amt bei den Keglerinnen der SG Lorsch/Bensheim an Yvonne Jährling abgegeben. Diese ist zuversichtlich, dass die Spielgemeinschaft im zweiten Jahr nach dem Zusammenschluss eine gute Rolle in der Bundesliga spielt, nachdem die erste Mannschaft in der vergangenen Saison nach einem holprigen Start erst in der Rückrunde in Fahrt kam. Lea Hassenzahl und Leonie Kilian, zwei Talente aus den eigenen Reihen, sollen behutsam an das Bundesliga-Team herangeführt werden. Nach oben orientieren will sich auch die zweite Mannschaft der SG Lorsch/Bensheim in der Hessenliga. red

