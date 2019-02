Neue Sterne in Region

Berlin/Mannheim.Der renommierte Restaurantführer Guide Michelin hat zwei Lokale in der Region neu mit einem Stern ausgezeichnet: das Restaurant „Oben“ am Kohlhof in Heidelberg und das Haus „Zur Krone“ im südpfälzischen Neupotz. Das teilte der Gastronomieführer gestern in Berlin mit.

Das bekannte „Kronen-Restaurant“ in Herxheim musste seinen Stern hingegen abgeben, da sich der dortige Spitzenkoch Karl-Emil Kuntz Mitte 2018 in den Ruhestand verabschiedet hatte. Insgesamt gibt es in der Region nun 19 Lokale mit mindestens einem Stern – fünf davon in Mannheim, drei in Heidelberg. tat

