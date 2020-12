Neue Vorschriften für Plakate

Mannheim.Der Mannheimer Gemeinderat soll am nächsten Dienstag schärfere Regeln für Wahlplakate beschließen. Diese dürfen, darin sind sich die Fraktionen einig, dann nicht mehr an bestimmten prominenten Stellen in Vororten hängen. Dazu zählen etwa der Käfertaler Rathausplatz und der Neumarkt in der Neckarstadt-West. An einigen dieser Orte gab es bisher nur stillschweigende Übereinkommen, nicht zu plakatieren. Ein Verbot besteht aktuell nur in prominenten Innenstadt-Bereichen, etwa am Wasserturm und vor dem Nationaltheater.

Strittig sind dagegen noch zwei von der Stadtverwaltung gewünschte Verschärfungen der Regeln, die für Plakate außerhalb der heißen Wahlkampfphase – die sechs Wochen vor dem jeweiligen Wahltermin – gelten. Bisher sind Plakate mit allgemeinen politischen Aussagen zur Ankündigung von Veranstaltungen schon vorher zulässig.

Vor der Kommunalwahl 2019 sorgten die vielen, teilweise auch illegalen Plakate in Mannheim für großen Unmut. Damit die neuen Regeln rechtzeitig zur Landtagswahl am 14. März 2021 kommen, müssen sie jetzt beschlossen werden. sma

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020