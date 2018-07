Anzeige

Bergstraße.Die Region hat eine neue Weinhoheit. Carolin Hillenbrand wurde am Samstagabend auf dem Weinmarkt in Heppenheim zur neuen Gebietsweinkönigin gekrönt. In feierlichem Rahmen setzte ihre Amtsvorgängerin Jessica Lehmann der neuen Regentin unter den Augen der Deutschen Weinprinzessin Charlotte Freiberger die Krone auf. Die Amtszeit der neuen Hoheit währt rund 14 Monate – bis zum Bergsträßer Winzerfest 2019 in Bensheim. red